Street Fighter V Champion Edition: Dan arriva oggi, ecco il gameplay trailer

Capcom ha annunciato che Dan Hibiki, nuovo lottatore del roster di Street Fighter V Champion Edition, sarà disponibile da oggi insieme ad un nuovo aggiornamento gratuito per il bilanciamento, come parte della Season 5 del picchiaduro.

Oltre a Dan, oggi arrivano anche lo stage The Grid Alternative e Eleven, Mimic nato dal prototipo di Twelve di Street Fighter III. Sono tante le novità della Stagione 5 di Street Fighter V, tra le quali citiamo anche Rose in arrivo però in primavera, la casa di Osaka ha inoltre in programma di pubblicare una serie di update per il bilanciamento dei lottatori e nuovi stage che verranno resi disponibili più avanti.

Street Fighter V Champion Edition è l'ultima edizione del celebre picchiaduro disponibile su PC e in esclusiva console su PS4, secondo vari rumor il publisher sarebbe da tempo al lavoro su Street Fighter 6 ma a quanto pare lo sviluppo è in ritardo e ci sono stati alcuni problemi in corso d'opera, tanto che Yoshinori Ono ha lasciato Capcom la scorsa estate apparentemente proprio a causa di divergenze creative legate al futuro di Street Fighter.

In ogni caso al momento tutto tace e l'azienda giapponese continua a supportare Street Fighter 5 con nuovi contenuti, con la Season V al via nella giornata odierna.