Street Fighter V Champion Edition: Dan e Rose tra le novità del Season Pass 5

Capcom ha svelato tutte le novità di cui Street Fighter V: Champion Edition andrà ad arricchirsi con l'imminente arrivo del Season Pass 5. Tra i nuovi contenuti inclusi in questo nuovo pacchetto, abbiamo l'introduzione dei lottatori Dan e Rose.

Dan Hibiki torna su Street Fighter V dal 22 febbraio dotato di nuove mosse e meccaniche originali. Per quanto concerne le mosse speciali, abbiamo la sua classica palla di fuoco "Gadoken" e il suo montante "Koryuken", ma anche i suoi calci "Dankukyaku" che possono colmare in un istante il gap con l'avversario. Una novità per Dan è rappresentata dal "Danretsuken", una mossa di pugni multi-hit capace di far balzare in aria l'avversario, con la versione EX che può mandare in aria i nemici avviando una combo più estesa.

Anche Rose fa la sua comparsa in Street Fighter V con una serie di nuove abilità, tra cui il "Soul Bind" con cui lancia la sua sciarpa in aria per colpire gli avversari a mezz'aria, ed il proiettile "Soul Spark" che le permette di essere efficace e dinamica a distanza. Rose sarà disponibile nel corso della primavera. Entrambi i personaggi disporranno di nuove V-Skill a cui potete dare uno sguardo tramite i video che trovate in calce alla notizia.



Introdotta anche la meccanica difensiva del V-Shift che - se eseguita col tempismo giusto - vi consentirà persino di rallentare il tempo e programmare con tutta calma la vostra prossima mossa. A seguire, potrete effettuare il V-Shift Break, ovvero una manovra offensiva con cui potrete mettere in difficoltà gli avversari e potenzialmente ribaltare le sorti di uno scontro.



Oltre a questo abbiamo anche il nuovo stage The Grid Alternative, disponibile gratuitamente per tutti dal 22 febbraio, un nuovo aggiornamento per bilanciare il gameplay, ed infine Eleven, un lottatore che nasce come prototipo di Twelve di Street Fighter III e che fungerà da mimic, capace dunque di trasformarsi in uno qualunque dei lottatori che possedete all'interno del gioco.

Il tutto sarà venduto all'interno del Character Pass al costo di 24,99 euro e del Premium Pass al prezzo di 39,99 euro. Capcom ha infine annunciato la versione di prova gratuita di Street Fighter V: Champion Edition disponibile su PlayStation da ora fino al 24 febbraio, ed ha ribadito che arriverà un altro personaggio misterioso all'interno del Season Pass 5. Vi rimandiamo alla nostra Recensione di Street Fighter V Champion Edition per tutti gli ulteriori dettagli sul picchiaduro di Capcom.