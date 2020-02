Street Fighter V Champion Edition disponibile, Seth è il nuovo personaggio

Chiamata per i Campioni! Capcom, sviluppatore ed editore di videogiochi a livello mondiale, ha rilasciato oggi Street Fighter V Champion Edition, la versione più completa dell’acclamato picchiaduro; ora disponibile su PlayStation 4 e PC.

Insieme a questa nuova versione, oggi viene introdotto anche Seth, che fa ora parte del roster Champion Edition nella sua nuova forma fisica, come 40esimo lottatore in Street Fighter V. Un nuovo trailer di lancio di Street Fighter V: Champion Edition dedicato a Seth e anche ad altri iconici combattenti è ora disponibile per il download sul Capcom press site.

Street Fighter V Champion Edition include tutti i contenuti (esclusi i costumi Fighting Chance, i costumi in collaborazione con altri marchi e il DLC Capcom Pro Tour) di entrambi i titoli precedenti, la versione originale e Street Fighter V Arcade Edition. La Champion Edition include ogni personaggio, livello e altro contenuto rilasciato dopo la versione Arcade Edition, fino al lancio di questa nuova versione, con cui viene aggiunto anche Seth. In totale, questa corposa edizione di Street Fighter V include 40 personaggi, 34 livelli e oltre 200 costumi. Gli utenti possono selezionare il proprio personaggio e combattere a piacere scegliendo tra una varietà di emozionanti modalità single-player e multiplayer, create per giocatori di ogni livello di abilità, inclusi il Cinematic Story Mode, l’Arcade Mode, il Team Battle, Ranked Match, Casual Match e molti altri.

Inoltre, è disponibile da oggi Seth, il 40esimo personaggio ad essere aggiunto nel roster di Street Fighter V; Egli è esperto nell’emulare le tecniche degli altri combattenti e ritorna in una nuova forma fisica nella Champion Edition. Il boss finale di Street Fighter™ IV, il cervello biologico di Seth è stato inserito nell’androide Doll Unit Zero, permettendo alla sua rete neurale di continuare la ricerca di nuovi dati e l’installazione di nuove mosse, copiate dai combattenti più feroci del mondo. Coloro che acquistano Street Fighter V: Champion Edition possono giocare già da oggi nei panni di Seth, mentre gli altri utenti possono comunque ottenerlo spendendo 100.000 Fight Money (valuta in-game).

Street Fighter V: Champion Edition è ora disponibile in formato fisico e digitale su PlayStation 4, oppure in formato digitale su Steam. Coloro che hanno già una delle precedenti versioni di Street Fighter V possono acquistare un Upgrade Kit digitale che offre accesso istantaneo a tutti i contenuti della Champion Edition. La versione base di Street Fighter V rimane comunque l’unico acquisto che un consumatore deve effettuare per assicurarsi di avere sempre la versione più aggiornata del titolo. Tutte le modalità di gioco addizionali e le patch di bilanciamento personaggi sono gratuiti per i possessori di una qualsiasi delle versioni di Street Fighter V. Inoltre, tutti i personaggi dei DLC sono comunque sbloccabili gratuitamente, completando svariate sfide e guadagnandosi la valuta in-game, i Fight Money. Per coloro che invece non riescono ad aspettare, i contenti in-game possono essere acquistati anche con valuta reale. Alcuni contenuti addizionali sono acquistabili solamente con Fight Money, valuta guadagnata giocando normalmente al gioco.