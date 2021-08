Street Fighter V Champion Edition: Oro e Akira ad agosto, presentata la new entry Luke

Nell'ambito di un corposissimo Summer Update, Capcom ha delineato il futuro prossimo di Street Fighter Champion Edition, destinato a dare il benvenuto ad un nuovo trio di lottatori come parte del Character Pass della Stagione 5.

Tanto per cominciare, apprendiamo che il 16 agosto verranno messi a disposizione i combattenti Oro e Akira Kazama, due vecchie conoscenze della serie. Il primo è un eremita errante che si è presentato per la prima volta in Street Fighter III: New Generation, mentre la seconda proviene da un'altra serie di picchiaduro 3D, Rival School. Le mosse V-Skills e V-Trigger di Oro sono una combinazione di vecchi attacchi e movenze completamente inedite, e nel pieno stile del personaggio permettono di attuare una varietà di strategie differenti. Anche Akira porta con sé diverse mosse di Rival Schools, alle quali saranno affiancati attacchi come Kiko Kai, una scarica di energia a distanza ravvicinata facilmente combinabile con i colpi normali. Il 16 agosto debutterà anche il nuovo stage Rival Riverside, situato vicino ad un fiume e alla scuola di Akira, la Gedo High School, e la modalità gratuita Online Tournament Mode, mediante la quale tutti i giocatori potranno creare e partecipare a dei tornei personalizzati in compagnia dei propri amici.

Il Summer Update è anche servito a Capcom per annunciare il quinto e ultimo personaggio del Character Pass della Stagione 5, ossia Luke, un lottatore completamente inedito. Luke verrà lanciato nel mese di novembre 2021 e si è presentato in un trailer tutto suo che potete visionare in calce a questa notizia. Il suo stile di combattimento prevede attacchi rapidi e movimenti veloci.



Per celebrare tutti questi annunci, Street Fighter 5 e le sue prime quattro stagioni saranno giocabili gratis su PlayStation 4 da oggi 4 agosto fino al 18 agosto! Inoltre, la Champion Edition e tutti i DLC saranno scontati sia su PS4 sia su Steam.