Street Fighter V: Capcom stuzzica i fan alludendo a Cody, l'arrivo è imminente?

Nelle scorse ore Capcom ha aggiornato l'immagine del profilo dell'account Twitter di Street Fighter. La nuova sembra essere a tutti gli effetti un chiaro riferimento al prossimo lottatore aggiuntivo di Street Fighter V: Arcade Edition.

Come potete vedere voi stessi in calce alla notizia, la nuova immagine raffigura il logo del gioco su un muro di mattoni frantumato, presumibilmente, da un potentissimo pugno. Come i fan ben sanno, si tratta del marchio di fabbrica di Cody, ex galeotto che debuttò in Final Fight prima di approdare nella serie Street Fighter.

È molto probabile, quindi, che Capcom abbia deciso di stuzzicare la curiosità dei fan prima di annunciare la data in cui si unirà al roster di Street Fighter V: Arcade Edition. Cody è uno dei sei lottatori compresi all'interno del Pass Personaggi della Stagione 3. Nei mesi scorsi si sono già uniti Sakura, Blanka e Falke. In futuro, oltre a Cody, sono attesi anche G e Sagat.

Voi cosa ne pensate? Siete felici dell'arrivo di Cody? Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Street Fighter V: Arcade Edition è disponibile all'acquisto su PlayStation 4 e PC.