Street Fighter V: i costumi personalizzati Red Bull si mostrano in video

Per festeggiare i 30 anni del marchioha realizzato una serie di lattine speciali con raffigurati i celebri lottatori del gioco; queste garantiranno un codice per scaricare un costume esclusivo marchiato dalla celebre bibita.

Il video pubblicato oggi dal canale ufficiale di Street Fighter ci offre uno sguardo più ravvicinato ai suddetti costumi. I personaggi che vestiranno di Red Bull che si mostrano nel filmato sono Ryu, M.Bison, Zangief, R. Mika, Chun-Li e Guile, ma gli abiti personalizzati disponibili saranno in tutto 16. Per ottenerli, basterà acquistare una delle lattine speciali di Red Bull, inserire il codice trovato sotto la linguetta sul sito internet redbull.com/streetfighter, e scegliere quale costume ottenere. I giocatori saranno così forniti di un codice da utilizzare sul PlayStation Store per scaricare il contenuto.

Street Fighter V è disponibile su PlayStation 4 e PC.