Street Fighter V: ELEAGUE organizzerà un Invitational da 250.000 dollari

ELEAGUE organizzerà un nuovo torneo Invitational di Street Fighter V che ospiterà 24 tra i migliori giocatori di tutto il mondo per un montepremi di

L'evento inizierà il primo giugno e verrà trasmesso su TBS per ciò che riguarda la fase live, mentre Twitch trasmetterà anche tutti i match online.

I giocatori si affronteranno in quattro gruppi, con un gruppo diverso che giocherà ogni venerdì tra il 1 giugno e il 22 giugno. I due migliori giocatori di ogni gruppo avanzeranno ai Playoff e alle Grand Final che inizieranno il 13 luglio, dove sarà incoronato il vincitore del ELEAGUE Street Fighter V Invitational 2018.

L'emittente TBS trasmetterà anche la replica della ELEAGUE Street Fighter V Invitational 2017, il Celebrity Showdown e un'anteprima del torneo il 25 maggio. Una programmazione addizionale che fungerà da spalla al torneo, colmerà i tempi morti tra la fase a gironi e i playoff.

Oltre allo Street Fighter V Invitational, ELEAGUE ospiterà anche un torneo di Street Fighter V Open per chiunque vorrà cimentarsi nella competizione. ELEAGUE ha stretto una partnership con Battlefy, altra piattaforma per la competizione esport, per lanciare questo torneo per i giocatori dilettanti che vogliono lasciare il segno nella community FGC.

I primi due classificati dell'evento vinceranno un viaggio VIP ad Atlanta, dove gareggeranno l'uno contro l'altro nell'apposita fase finale poco prima dell'Invitational Grand Final del 13 luglio.

L'Open consisterà in due stagioni regolari distribuite su cinque fine settimana consecutivi. Il primo inizierà il 21 aprile e il secondo inizierà il 12 maggio.

La registrazione per l'evento si apre ufficialmente oggi, 31 marzo.