Street Fighter V: Keanu Reeves invade anche il picchiaduro Capcom

L'esplosione di popolarità di Keanu Reeves tra i videogiocatori sta spingendo svariate community di modder ad impegnarsi per inserire l'attore in svariati titoli e, l'ultimo di questi, è Street Fighter V.

Al momento è infatti possibile lottare nei panni di John Wick, il temibile sicario interpretato dall'attore canadese, all'interno del picchiaduro targato Capcom. La mod in questione non fa altro che sostituire il modello di Cody con quello di Keanu Reeves e, a giudicare dalle immagini mostrate, sembra sia stato svolto un lavoro di discreta fattura. Il personaggio è infatti ricco di dettagli e ha una somiglianza davvero impressionante con l'attore.

Vi ricordiamo che questa non è la prima mod del genere avvistata negli ultimi giorni, dal momento che è già possibile utilizzare Keanu Reeves in Metal Gear Solid V. Parlando invece di comparse ufficiali, la skin di John Wick è approdata in Fortnite Battaglia Reale qualche settimana fa, accompagnata da una modalità a tempo limitato a tema.

Nel caso non lo sapeste, Keanu Reeves sarà presente in Cyberpunk 2077, titolo nel quale presterà il proprio volto e la propria voce a Johnny Silverhand, un personaggio molto particolare che accompagnerà il protagonista lungo tutta l'avventura sotto forma di fantasma digitale.