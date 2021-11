Street Fighter V: Luke arriva a fine mese, novità sul futuro della serie Capcom nel 2022?

Capcom ha annunciato che l'ultimo personaggio di Street Fighter V Champion Edition, Luke, farà il suo debutto il 29 novembre. Con l'arrivo di Luke si chiude la Season 5 del picchiaduro e in generale il supporto post lancio, dal momento che non sono previsti nuovi lottatori nel prossimo futuro.

Capcom ha in programma di pubblicare altri update di manutenzione all'inizio del prossimo anno e attualmente i piani prevedono il lancio del Battle Balance Update e del Capcom Pro Tour 2022 Bundle a marzo, mentre come detto non arriveranno ulteriori personaggi nel roster.

Il Game Director Takayuki Nakayama e il Produttore Shuhei Matsumoto (subentrati dopo l'addio di Yoshinori Ono a Capcom nel 2020) hanno pubblicato un messaggio ringraziando la community per il supporto e ribadendo che Luke concluderà il supporto post lancio di Street Fighter V ma questo non segnerà ovviamente la fine del franchise.

Tutto il team è al lavoro su un nuovo progetto e "Luke è un personaggio che ritroveremo nel prossimo gioco di Street Fighter", afferma Matsumoto, sottolineando come "prossimamente ci saranno aggiornamenti sul futuro di Street Fighter", con ogni probabilità dunque ne sapremo di più nel corso del 2022. Da tempo si parla di Street Fighter 6 ma ad oggi Capcom non ha mai confermato l'esistenza del gioco.