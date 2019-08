Street Fighter V: nuovi annunci previsti a Novembre e Dicembre

L'EVO 2019, la più importante manifestazione legata ai videogiochi di combattimento, è stata teatro di importanti annunci per diversi titoli del genere, ma purtroppo ha fatto eccezione Street Fighter 5, per il quale erano attese alcune novità, che invece non sono arrivate.

Ciò che è arrivata è però una lettera scritta dal producer Yoshinori Ono, che ha spiegato la situazione e ha rivelato che c'è effettivamente qualcosa che bolle in pentola, e avvertito i fan che le diverse novità in arrivo saranno svelate nei mesi di Novembre e Dicembre.

"Ci dispiace molto per tutti quelli che volevano un grande annuncio per quest'anno. Volevamo riuscire a fare qualcosa, ma non ci siamo riusciti. Fidatevi, ci dispiace che siate delusi. Blanka non ha niente in tasca per voi oggi. Ma nuovi annunci relativi a Street Fighter 5 arriveranno a Novembre e Dicembre, e ci assicureremo che Blanka abbia un regalino per voi alla Capcom Cup al Novo di Los Angeles quest'anno. Non vediamo l'ora di trovarvi lì, siete tutti invitati."

Insomma, una piccola delusione per i fan del gioco che speravano che qualcosa arrivasse già durante l'EVO 2019, per i quali ci sarà da attendere ancora un pochino per vedere qualche novità, dopo aver già visto l'arrivo di Keanu Reeves su Street Fighter V. Speriamo che l'attesa ne valga altrettanto la pena.