Street Fighter V: per Capcom l'esport rappresenta il futuro, grossi investimenti in vista

Capcom ha pubblicato il bilancio fiscale 2018, annunciando un quinto anno consecutivo di crescita. Nel suo report, Capcom ha individuato nel successo di Monster Hunter: World il fattore chiave per la crescita dell'azienda.

D'altra parte, però, Capcom ha anche esplicitato che le vendite di Marvel vs Capcom: Infinite, non sono andate come sperato dalla compagnia. Nonostante l'insuccesso di questa IP, Capcom ha comunque sottolineato il forte potenziale dell'esport per il futuro dell'azienda.

All'inizio dell'anno il CEO di Capcom, Kenzo Tsujimoto, ha rilasciato una dichiarazione agli investitori in cui si proclamava il 2018 come l'"Esports Year One" per la società nipponica.

Il report pubblicato ora ha semplicemente confermato la linea che la compagnia intende perseguire. Si è affermato che l'esport è cresciuto in popolarità in regioni come gli Stati Uniti, Europa e la Cina e che questa è un'opportunità per "sviluppare un nuovo corso commerciale in Giappone".

Nello specifico, Capcom ha citato il successo di Street Fighter V come trampolino di lancio sia in Giappone che all'estero. Per l'anno fiscale 2019, Capcom intende concentrarsi sulla crescita del proprio business legato agli esport e sta lavorando per sviluppare una divisione dedicata.

A febbraio, Capcom ha fondato il Capcom Esports Club come parte integrante dell'arcade Plaza Capcom a Kichijoji con l'obiettivo di espandere la sua presenza nelle sale giochi di tutto il Giappone entro la fine dell'anno.

Capcom, dunque, sembra puntare tutto su Street Fighter per raggiungere il successo in ambito esport. Marvel vs Capcom, come sappiamo, è stato addirittura depennato dal circuito competitivo della casa madre, il Capcom Pro Tour e non è stato menzionato in nessun altro piano della compagnia per ciò che attiene l'esport.

Street Fighter V rimane il leader indiscusso nella scena dei fighting game e Capcom ha recentemente annunciato dei tornei appositi per Street Fighter 30th Anniversary Edition.