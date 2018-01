Street Fighter V: Sakura giocabile gratuitamente dal 16 al 23 gennaio per tutti gli utenti

debutterà sul mercato tra pochissimi giorni, e per festeggiare l'uscitaha annunciato chepotrà essere utilizzata gratuitamente da tutti i possessori del gioco dal 16 al 23 gennaio 2018.

Il 16 gennaio, la casa giapponese rilascerà la patch gratuita che aggiornerà il titolo base all'Arcade Edition. Al termine del processo, Sakura potrà essere liberamente selezionata da tutti i giocatori. Tenete bene a mente, tuttavia, che tutta l'esperienza e i crediti ottenuti con la lottatrice durante questo lasso di tempo verranno azzerati, per poi essere automaticamente riassegnati all'account del giocatore in caso di acquisto. Sakura, infatti, è una delle lottatrici presenti nel terzo Pass Personaggi, che in futuro metterà a disposizione anche Blanka, Falke, Cody, G e Sagat.

Vi ricordiamo che Street Fighter V: Arcade Edition uscirà il 16 gennaio su PC in formato digitale e il 19 gennaio su PlayStation 4 in entrambi i formati. Come già specificato, i possessori del gioco base otterranno l'aggiornamento in via del tutto gratuita. Il titolo ha già venduto 2,5 milioni di copie, cifra sicuramente destinata a crescere nel prossimo futuro grazie alla pubblicazione della nuova edizione.