Street Fighter V: Sakura si aggiungerà al roster a dicembre?

Dal roster dimanca un lottatore:. Capcom non ha mai esplicitamente affermato che il personaggio si aggiungerà al nutrito gruppo di combattenti di Street Fighter V.

La società, però, ha rivelato un nuovo trailer di Street Fighter V: Arcade Edition, l'imminente aggiornamento del titolo. Il trailer in questione (trasmesso alla conclusione della finale nordamericana del Capcom Pro Tour al Red Bull Battle Grounds) ha confermato che tutti i personaggi otterranno nuove mosse V-Trigger. Ha anche mostrato ai fan l'anteprima di alcune di alcune nuove mosse.

Ciò che ha destato l'interesse del pubblico, però, è stato quello che è successo dopo il trailer. È stata mostrata, infatti, un'immagine promozionale della Capcom Cup del mese prossimo (evento da 250.000 dollari del Capcom Pro Tour). L'immagine era piena di quelli che sembravano fiori di ciliegio. I fiori di ciliegio sono stati anche mescolati con i coriandoli che hanno accompagnato il trailer della Arcade Edition.

Il ritorno di Sakura come personaggio scaricabile nella terza stagione è stata una voce insistente in seno alla community e gli indizi sparsi da Capcom potrebbero lasciare ancora pochi dubbi in merito al suo prossimo arrivo.

La Capcom Cup è prevista per il PlayStation Experience il 9 e il 10 dicembre ad Anaheim, in California. Capcom ha già confermato che Street Fighter V: Arcade Edition sarà giocabile presso lo show floor. Chissà, magari presenteranno la combattente nel corso di quell'evento.

Vi ricordiamo che la Street Fighter V Arcade Edition sarà disponibile a partire dal 16 gennaio. L'aggiornamento, invece, sarà scaricabile gratuitamente per tutti i possessori del titolo.