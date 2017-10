Schiaccisempre sarà in diretta mercoledì 25 ottobre alle 17:00 per intrattenere gli spettatori di canali Twitch e YouTube di Everyeye.it con ladi, affrontata vestendo i panni di, nuovo personaggio del roster.

La Rookie to Diamond con protagonista Schiaccisempre andrà in onda dalle 07:00 del mattino di mercoledì 25 ottobre sul suo canale Twitch mentre da metà pomeriggio (17:00) sarà in onda per circa due ore anche sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it: vi invitiamo a iscrivervi su Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione. Vi aspettiamo!