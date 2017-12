Street Fighter V: a sorpresa, MenaRD è il nuovo campione della Capcom Cup!

Un percorso fatto di ostacoli leggendari, il pubblico delle grandi occasioni. Il più grande pool prize nella storia dei. Tutto questo avrebbe dovuto tagliare le gambe a un ragazzino appena maggiorenne della Repubblica Dominicana. Ma qualcuno, visto come è andata, ha evidentemente scordato di avvertire

MenaRD ha chiuso in bellezza l'incredibile stagione vincendo la Capcom Cup ad Anaheim, in California. Il "ragazzino" dominicano ha imposto il proprio dominio strappando due set dal campione in carica Evo Taniguchi "Tokido" Hajime. La ricompensa di MenaRD per aver animato il più grande momento nella storia dell'esport della piccola repubblica caraibica? Il titolo di campione del mondo e un assegno da 250.000 dollari sonanti, il più grande mai vinto in un torneo di combattimento.

Il percorso per il titolo era pieno di nomi (tranne NuckleDu, campione in carica assente quest'anno) che al solo sentirli avrebbero fatto tremare chiunque. Venerdì, MenaRD ha eliminato Ho Kun Xian, Inoue "Kazunoko" Ryota e Umehara Daigo. Domenica, invece, il ragazzo è riuscito ad avere la meglio su Kumada "Itabashi Zangief" Hiromiki, poi sconfitto Tokido per ben due volte nel grande finale.

MenaRD ha praticamente battuto un avversario che aveva già conquistato la Capcom Cup e quattro campioni con in tasca titoli Evo in Street Fighter IV o Street Fighter V.

Nonostante il palmares dei suoi avversari, nonostante la giovane età, e nonostante l'alta posta in palio, MenaRD non ha mai mostrato nervosismo o segni di cedimento.

Tokido e la sua Akuma sembravano avere il controllo dell'intero match nel gran finale. MenaRD ha dovuto sconfiggerlo due volte per vincere il titolo.

Sul main stage, però, MenaRD ha giocato senza alcun timore reverenziale. Ha perso solo un round nelle partite del primo set per vincere 3-2 e forzare la chiusura nel secondo set. Tokido ha vinto la partita d'apertura del secondo set, ma MenaRD si è scrollato di dosso la tensione e ha dettato il ritmo dell'incontro mettendo in fila tre round consecutivi, cosa che gli ha permesso di conquistare il titolo.

Quando la mattanza è finita, MenaRD non ha iniziato subito a festeggiare. Si è lentamente alzato con un'espressione di incredulità sul viso, come se non fosse sicuro di aver davvero fatto l'impresa.

Il secondo posto di Tokido vale comunque almeno 50.000 dollari, oltre ovviamente a un'umiliante sconfitta. Inoltre, il pool prize comprendeva (anche se la cifra esatta non è stata svelata) un bonus basato sulle vendite di speciali DLC a tema Capcom Pro Tour.



Nakayama "Moke" Naoki, un'altra giovane stella nascente nella scena Street Fighter, ha concluso al quarto posto. Itabashi Zangief e Atsushi "Yukadon" Fujimura hanno lottato per il quinto posto, mentre Daigo e Benjamin "Problem X" Simon si sono scontrati per il settimo posto.

Con l'eccezione di MenaRD e Problem X, tutti i finalisti sono giunti dal Giappone, come da tradizione. Per il secondo anno consecutivo il Giappone ha riempito sei dei primi otto posti alla Capcom Cup con propri giovani e, ironia della sorte, per il secondo anno consecutivo che il campione non è giapponese.