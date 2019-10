Street Fighter V: lo sviluppo non è ancora concluso, ribadisce Yoshinori Ono

Invitato dagli organizzatori del Brazil Game Show, Yoshinori Ono ha ha confermato la volontà di Capcom di continuare a supportare attivamente il progetto di Street Fighter V attraverso la pubblicazione di nuovi contenuti e il lancio di nuove attività che diano slancio al titolo nella scena competitiva degli eSport.

Il celebre produttore giapponese, incalzato dai tanti fan di Street Fighter V ansiosi di conoscere i piani di Capcom legati al supporto a lungo termine dell'ultimo capitolo di questa storica serie picchiaduro, ha spiegato che sono in arrivo "nuovi personaggi e contenuti" nell'universo digitale di SFV.

A tal proposito, Ono ha chiarito che "riceverete presto delle nuove informazioni su questi contenuti, la nostra idea è quella di presentarli ufficialmente alle finali della Capcom Cup nordamericana di novembre e alle Grand Finals della Capcom Cup che si terranno nel mese di dicembre. Quindi per favore, siate pazienti fino ad allora!". In questo modo, l'eminenza grigia dietro agli ultimi capitoli della saga di Street Fighter conferma le parole pronunciate ad agosto e ci invita a pazientare ancora qualche settimana prima di scoprire quali novità ludiche e contenutistiche di SFV sono previste per fine 2019.

L'annuncio della prima tornata di contenuti aggiuntivi e di update di Street Fighter V è perciò previsto nelle finali nordamericane della Capcom Cup che si svolgeranno dal 16 al 17 novembre, mentre per quanto riguarda la seconda serie di DLC (o di aggiornamenti gratuiti) di SFV ci sarà da attendere fino alle Grand Finals della principale competizione eSport di Capcom, pianificate per il 13, 14 e 15 dicembre.