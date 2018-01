Street Fighter V: vediamo i costumi di Monster Hunter World in azione

Dopo l' annuncio dei costumi didedicati a Ken, Mika e Ibuki, nelle ultime ore è stato pubblicato un video gameplay di Street Fighter V in cui possiamo vedere i nuovi completi in azione.

La sequenza di gioco è stata catturata dai colleghi di DualShockers durante un livestream EVO: potete visionarla in cima alla notizia. Come vi abbiamo spiegato sulle nostre pagine, per sbloccare i nuovi completi di Monster Hunter World bisognerà completare le sfide dedicate al costume Rathalos di Ken (disponibili dal 27 febbraio), quelle per l'armatura Zinogre di Rainbow Mika (8 marzo) e infine quelle per il costume Kirin dedicato a Ibuki (15 marzo).

Ricordiamo inoltre che nella giornata di oggi è stato annunciato l'arrivo di Ryo e Sakura all'interno di Monster Hunter World.