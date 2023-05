Street Fighter vs Mortal Kombat: qual è il tuo picchiaduro preferito?

Street Fighter e Mortal Kombat: qui si parla letteralmente della storia dei Picchiaduro, dei due nomi che hanno contribuito a sdoganare il genere nelle sale giochi (e sulle console) di tutto il mondo grazie a personaggi iconici e la spettacolari dei loro combattimenti.

Nata nel 1987, la serie Capcom esplode soltanto nel 1991, anno in cui il leggendario Street Fighter II fece il suo esordio conquistando il cuore di tutti i giocatori che ebbero la fortuna di provarlo. Un anno dopo è la volta del classico Midway, che farà impazzire il pubblico con le sue atmosfere ma scatenando anche varie controversie per via della sua elevata violenza.

I due brand proseguiranno fino ai giorni nostri attraverso numerosi capitoli principali e spin-off: non mancheranno i momenti negativi in entrambi i casi, ma sia Street Fighter che Mortal Kombat continuano ad essere ancora oggi due certezze del panorama videoludico. Mentre l'imminente Street Fighter 6 si rivela un Picchiaduro perfetto per chi vuole imparare a giocare, da un momento all'altro potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale di Mortal Kombat 12. Il futuro di entrambe le serie si prospetta molto promettente, ma nel frattempo quale tra i due considerate il migliore?

Pur essendo entrambi i massimi esponenti dei Picchiaduro 2D, Street Fighter e Mortal Kombat si basano su filosofie completamente diverse tra loro. L'opera Capcom ha sempre puntato forte su tecnicismi sofisticati ed esecuzioni perfette di mosse, attacchi speciali e combo, diventando sempre più complessa ad ogni nuova iterazione. La creazione di Midway, oggi portata avanti da NetherRealm Studios, non ha magari raggiunto le stesse vette di complessità e precisione dimostrare dal "rivale", ma ha comunque diversi tratti peculiari che lo hanno reso altrettanto rilevante: da un maggior focus sulla narrativa allo stile più crudo e brutale, passando per le iconiche Fatality che hanno fatto la fortuna del brand sin dalle sue origini.

Ad accomunarli c'è però un cast di guerrieri entrato subito nell'immaginario collettivo degli appassionati: Ryu e Ken da una parte, Scorpion e Sub-Zero dall'altra, mascotte di roster ricchissimi che offrono personaggi ricchi di sfumature e caratterizzati in maniera eccezionale, capaci di dare un'identità ancora più forte ai loro brand di appartenenza.

Chi preferite tra Street Fighter e Mortal Kombat? Ditecelo nei commenti, condividendo anche i ricordi più belli che avete con queste due saghe intramontabili.