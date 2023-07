Street Fighter vs Tekken: preferisci i Picchiaduro 2D o 3D?

Meglio i Picchiaduro bidimensionali o quelli tridimensionali? Pur facendo parte sostanzialmente dello stesso genere, si tratta di due filosofie ludiche piuttosto differenti tra loro in termini di impostazioni, tecnicismi ed approccio. Ne sono un esempio chiaro serie come Street Fighter e Tekken.

Nei loro rispettivi ambiti, i brand targati Capcom e Bandai Namco sono riusciti ad imporsi come principali punti di riferimento per gli appassionati, capaci di dettare le linee guida dei Picchiaduro ad Incontri grazie alle loro idee ed i profondi tecnicismi che li caratterizzano. Street Fighter è diventato una leggenda già con il leggendario secondo episodio, che ha di fatto posto le basi dalle quali si è poi evoluto l'intero genere. Un poco alla volta i giochi di Street Fighter, così come anche altri iconici Picchiaduro 2D quali Mortal Kombat e The King Of Fighters, si sono evoluti per divenire sempre più tecnici e profondi grazie a meccaniche rinnovate o arricchite con il passare degli anni. Pur con movimenti limitati sempre ad un piano bidimensionale, questo tipo di produzioni non sono certo rimaste immobili, continuando invece a sperimentare per perfezionarsi ulteriormente: la nostra recensione di Street Fighter 6 dimostra che la serie Capcom ha compiuto ulteriori passi avanti rispetto al passato, a riprova di quanto questa tipologia di titoli si sta facendo sempre più ambiziosa.

Ma i Picchiaduro 3D non sono certo da meno. Impostando ogni singolo tasto ad un arto dei lottatori, i primi Tekken hanno mostrato quanto ricco, complesso ed elaborato può diventare il sistema di combattimento di questo genere, dando vita a combinazioni di attacchi e combo mai viste prime, nemmeno negli esponenti 2D. L'avvento di una maggior libertà di movimento con i passi laterali di Tekken 3, divenuta sempre più ampia con le successive iterazioni del brand di casa Bandai Namco, ha contribuito a rendere non solo più spettacolari, ma anche più realistici gli scontri stessi, al punto che tanti altri Picchiaduro 3D hanno provato a metterci qualcosa di loro in termini di libertà d'approccio ai combattimenti. Nomi illustri come Virtua Fighter, Dead Or Alive e pure alcune esponenti tridimensionali di Mortal Kombat hanno dimostrato quanto sofisticata ed imprevedibile può diventare l'azione sfruttando adeguatamente il parco mosse ed i movimenti di ciascun personaggio, in una maniera mai vista nelle controparti a due dimensioni. Sarà quindi molto curioso scoprire quando esce Tekken 8 e cosa avrà da offrire ai fan: riuscirà ad evolvere ulteriormente il suo concept di gioco?

Sostanzialmente, comunque, chi sia meglio tra i Picchiaduro 2D e quelli 3D è molto spesso una questione di pura preferenza. Diteci dunque la vostra: preferite lo stile di uno Street Fighter oppure siete più vicini all'impostazione di un Tekken?