Street Fighter X Tekken sta per tornare su PC? Avvistati aggiornamenti su SteamDB

Dopo gli arrivi di titoli come Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e Granblue Fantasy: Versus Rising siamo ormai a pochi giorni dal lancio di Tekken 8. A questo, potrebbe aggiungersi un'ulteriore sorpresa per gli amanti dei picchiaduro, che in questi ultimi tempi si stanno godendo una nuova epoca d'oro del genere.

Come segnalato dagli utenti su reddit, su SteamDB viene segnalato un aggiornamento di Street Fighter X Tekken effettuato nella giornata di oggi, mercoledì 10 gennaio. Il gioco è rimasto in fase di stallo per oltre due anni, sin da quando Capcom ha deciso di rimuoverlo dalla vendita su Steam a causa di problemi tecnici derivanti dal DRM di Games for Windows Live. Sebbene ci abbiamo pensato la community ad introdurre un fix, non è mai arrivata una soluzione ufficiale, e così la vendita del picchiaduro è stato sospesa "temporaneamente" dalla casa di Osaka.

Questo avvistamento lascia aperte le speranze per un'imminente ripubblicazione di Street Fighter x Tekken su Steam. Capcom sta inoltre aggiungendo l'Enigma Protector, ovvero un nuovo DRM proprietario, ad alcuni suoi vecchi giochi su PC, incluso Resident Evil Revelations. Non è da escludere, quindi, che la compagnia stia pianificando un rilancio del picchiaduro integrando la sua nuova protezione anti-tamper. Al momento non ci sono però informa zioni ufficiali, e rimaniamo in attesa di eventuali chiarimenti.