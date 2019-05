Forza Street di Microsoft sta per arrivare su Nintendo Switch?

Non è un mistero che ultimamente Microsoft e Nintendo siano molto vicine, come conferma l'arrivo di Cuphead su Switch. Mentre insider e analisti ipotizzano l'arrivo di ulteriori giochi, una conferma in tal senso sembra arrivare dai dataminer...

Recentemente la casa di Redmond ha pubblicato Forza Street su Windows 10, iOS e Android e sembra che il gioco in questione possa arrivare anche su Nintendo Switch. Nel codice sorgente del gioco sono presenti infatti alcuni riferimenti a Nintendo Switch e Nintendo Switch Online, cosa che farebbe pensare ad una possibile conversione in corse per questo racing game free to play.

Forza Street è un gioco di corse arcade pensato per piattaforme mobile, conosciuto inizialmente come Miami Nights e successivamente come Miami Street, il progetto è stato modificato per entrare a far parte della famiglia Forza, fino ad ora con scarso successo di pubblico, considerando i pochi download effettuati da Windows Store, App Store e Google Play.

Che l'approdo su Nintendo Switch (non ancora confermato) possa dare nuova visibilità a Forza Street? Lo scopriremo, forse, nelle prossime settimane...