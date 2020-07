Street Power Football: la modalità Street Power debutta in video

SFL Interactive e Maximum Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Street Power Soccer incentrato sulla modalità Street Power, nella quale ogni giocatore disporrà di superpoteri per realizzare trick sempre più spettacolari e segnare a ripetizione.

Il nuovo trailer mostra alcuni poteri come Air Jump (super colpo aereo), Worm Hole (passaggio rapido) e Shield (una barriera difensiva per un periodo di tempo limitato. Gli sviluppatori hanno approfittato dell'occasione per annunciare anche due nuovi personaggi, ovvero Daniel "D10" Capellaro (Australia) e Issy Hitman (Olanda), udeatore del trick AKKA 3000.

I due nuovi nomi si aggiungono ad un roster già ricco che include personalità come Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle, Soufiane Bencok, Aguska Mnich, Michal Rycaj, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Yo Katsuyama, Kazane Flower Boy Shimazaki, CrisFreestyle, Peter Karasek, Laura Biondo, Boyka Ortiz, Anas Boukami, Ahmed Rakaba, Kristoffer Liicht, e Easyman.

Street Power Football sarà disponibile dal 25 agosto per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam, i preordini sono già aperti in versione digitale e fisica presso tutti i principali rivenditori. Avete già dato una occhiata al trailer della modalità Panna Soccer?