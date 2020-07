Street Power Football: il nuovo gameplay trailer presenta Panna Soccer

SFL Interactive e Maximum Games hanno pubblicato un nuovo gameplay che mostra la modalità Panna di Street Power Football. Il trailer ci porta sul ring per le partite di Panna, mostrando le mosse epiche dei famosi ambasciatori del gioco.

Street Power Football metterà a disposizione incredibili mosse di skill dei più importanti ambassador del panorama internazionale, oltre ad alcune delle location più iconiche del mondo.

Il gioco presenta una serie di ambasciatori dal mondo Freestyle, Panna e Street Soccer, tra questi citiamo Sean Garnier, Liv Cooke, Melody Donchet, Andrew Henderson, Raquel Benetti, Daniel Got Hits, JaviFreestyle, Soufiane Bencok, Aguska Mnich, Michal Rycaj, Yoanna Dallier, Andreas Freestyle, Yo Katsuyama, Kazane Flower Boy Shimazaki, CrisFreestyle, Peter Karasek, Laura Biondo e Boyka Ortiz. Direttamente dalla Francia abbiamo il campione di skill Anas Boukami, da Berlino arriva Ahmed Rakaba, World Champion e Tango League MVP, dalla Danimarca ecco il ballerino Kristoffer Liicht fondatore della Copenhagen Panna House e infine dall'Olanda giunge King of Panna Easyman (Jeand Doest).

Gli sviluppatori fanno sapere che ulteriori novità verranno diffuse a breve, Street Power Football uscirà il 25 agosto su PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC via Steam, i preordini digitali saranno attivi dal 13 luglio, già disponibili invece nei principali negozi per la versione fisica.