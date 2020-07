Street Power Football: svelata la data d'uscita del gioco ispirato a FIFA Street

SFL Interactive e Maximum Games annunciano oggi che Street Power Football è in arrivo il 25 agosto per PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Steam, sia per la vendita al dettaglio che per le piattaforme digitali.

I preordini retail per Street Power Football sono ora disponibili mentre per la versione digital bisognerà attendere il 13 luglio. Impadronisciti della strada e scatena il tuo stile in Street Power Football. Tutto ciò di cui avrai bisogno è una palla, imparerai a padroneggiare trucchi folli, apprenderai nuove abilità e condividerai la scena con alcune delle leggende del calcio di strada più famose di sempre, in sei modalità di gioco uniche.

Street Power Football dispone di un roster incredibile di ambasciatori di freestyle a livello globale, tra cui Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, JaviFreestyle, Raquel Benetti, Daniel GotHits, Yoanna Dallier e molti altri! Sperimenta mosse freestyle esclusive per ogni ambassador nei palcoscenici più importanti del mondo.

Street Power Football combina uno stile creativo con un’azione ad alta energia per un'esperienza di calcio e videogioco arcade davvero esagerata. Street Power Football dispone di sei modalità di gioco distinte, tonnellate di opzioni per personalizzare la tua squadra a tuo piacimento, ambientazioni e ambasciatori da tutto il mondo, una musica perfettamente a tema, e molto altro ancora!

Caratteristiche principali

Diventa il re della strada : Crea il tuo personaggio e diventa il protetto della leggenda della strada Sean Garnier, spazza via la concorrenza mentre detti legge per le strade a suon di palleggi.

: Crea il tuo personaggio e diventa il protetto della leggenda della strada Sean Garnier, spazza via la concorrenza mentre detti legge per le strade a suon di palleggi. Crea la tua crew : Riunisci i tuoi amici e scatena il tuo street style, con un massimo di 4 giocatori

: Riunisci i tuoi amici e scatena il tuo street style, con un massimo di 4 giocatori Modalità di gioco : Esplora e padroneggia tutte e sei le modalità di gioco uniche: Freestyle a ritmo di musica, partite Street Power 3v3, Trick Shot, Panna Cage Battles, a Eliminazione e infine la modalità Diventa Re.

: Esplora e padroneggia tutte e sei le modalità di gioco uniche: Freestyle a ritmo di musica, partite Street Power 3v3, Trick Shot, Panna Cage Battles, a Eliminazione e infine la modalità Diventa Re. Trucchi e superpoteri d’autore : gioca con stile e colpisci i tuoi avversari con trucchi pazzeschi come il ‘backflip’ di Boyka, il ‘giro del mondo’ di Liv o le mosse speciali di Melody. Scatena incredibili superpoteri e spazza via la concorrenza.

: gioca con stile e colpisci i tuoi avversari con trucchi pazzeschi come il ‘backflip’ di Boyka, il ‘giro del mondo’ di Liv o le mosse speciali di Melody. Scatena incredibili superpoteri e spazza via la concorrenza. Punti stile : personalizza la tua squadra con uno stile di strada, emote personalizzate, tatuaggi e altro ancora!

: personalizza la tua squadra con uno stile di strada, emote personalizzate, tatuaggi e altro ancora! Autentica cultura Streetstyle : Gioca con i migliori giocatori di Street e Freestyle del mondo tra cui Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, Raquel "Freestyle" Benetti, Daniel GotHits, JaviFreestyle e molti altri ancora!

: Gioca con i migliori giocatori di Street e Freestyle del mondo tra cui Sean Garnier, Melody Donchet, Liv Cooke, Andrew Henderson, Raquel "Freestyle" Benetti, Daniel GotHits, JaviFreestyle e molti altri ancora! Aumenta l’hype: alza il volume e goditi una soundrack che spacca, firmata da nientemeno che i Black-Eyed Peas, DJ Snake, Snap e Daniel Got Hits mentre ti sposti da un set internazionale all’altro, tra cui la tappa ufficiale della Red Bull Street Style World Championship.

Street Power Football sarà disponibile dal 25 agosto in digitale e presso i rivenditori i rivenditori autorizzati per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e Steam.