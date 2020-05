Street Power Football: trailer d'annuncio per il nuovo gioco ispirato a FIFA Street

È arrivato a sorpresa nel corso del pomeriggio l'annuncio di Street Power Football, nuovo videogioco calcistico il cui gameplay sembra essere ispirato ai vecchi FIFA Street, dai quali riprende anche alcuni aspetti dal punto di vista grafico e artistico.

Il gioco, che negli Stati Uniti avrà un nome diverso rispetto al resto del mondo e sarà intitolato Street Power Soccer, offrirà non solo la possibilità di giocare in multiplayer locale e online, ma anche di partecipare a sei diverse modalità. Ad essere felici non saranno solo gli utenti in cerca di un gioco di calcio alternativo, ma anche coloro i quali vogliono delle modalità focalizzate sui trick effettuati con l'oggetto sferico e, a questo proposito, non possiamo non citare Dance-like Freestyle e Panna Cage Battle. Tra le altre informazioni diffuse sul gioco troviamo la presenza della localizzazione (solo per i testi) in lingua italiana e il supporto ad una profonda personalizzazione dei personaggi della propria squadra.

Prima di lasciarvi alle immagini e al trailer d'annuncio, vi ricordiamo che la data d'uscita del gioco non è ancora stata ufficializzata, ma il suo arrivo è previsto nel corso dell'estate 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (solo su Steam, dov'è già presente la pagina ufficiale del titolo).