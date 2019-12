Streets of Rage 4: Adam Hunter mena mazzate su Switch nel nuovo video gameplay

Nel corso del Nintendo Indie World del 10 dicembre, gli autori di Dotemu, Lizardcube e Guard Crush Games hanno pubblicato il primo, spettacolare video di Streets of Rage 4 con protagonista Adam Hunter.

Il "nuovo" combattente di Streets of Rage 4 è in realtà una vecchia conoscenza per tutti gli appassionati della serie picchiaduro: da personaggio interpretabile nel primo capitolo, Adam è finito ai margini della saga dopo essere stato rapito dagli sgherri e dalle bande di criminali che imperversano per le strade dell'epopea arcade di SEGA.

Per il suo gran ritorno sulle scene, Adam Hunter promette di rendere felici tutti i cultori della saga e di presentarsi in forma smagliante per consentirci di attingere a un ricchissimo campionario di attacchi, abilità speciali e mosse elusive. Il gameplay trailer dell'Indie World ci restituisce così l'immagine di un guerriero che non vede l'ora di scaldare i propri muscoli colpendo a più non posso i criminali che oseranno ostacolare il suo cammino.

Nel lasciare a voi ogni commento ulteriore ai nuovi spezzoni di gioco di Streets of Rage 4, vi ricordiamo che il prossimo picchiaduro a scorrimento laterale di DotEmu e SEGA sarà disponibile nella prima metà del 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e, naturalmente, Nintendo Switch. Per un ulteriore approfondimento, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo video dietro le quinte di Streets of Rage 4.