Streets of Rage 4: annunciata la Anniversary Edition, che cosa contiene?

Uscito nel corso del 2020, Streets of Rage 4 ha riportato in auge un celebre brand di SEGA dopo circa 26 anni di assenza, ottenendo un pregevole riscontro di critica e pubblico rimasti piacevolmente colpiti dal ritorno di una grande gloria passata dei Picchiaduro a Scorrimento.

Streets of Rage 4 ha superato il milione e mezzo di download ed ha goduto anche di una distribuzione fisica su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, a riprova del successo della produzione. Adesso, per festeggiare il primo anno del gioco (sebbene l'anniversario sia in realtà caduto lo scorso 30 aprile), DotEmu e Lizardcube annunciano l'arrivo di Streets of Rage 4: Anniversary Edition, l'edizione completa del gioco distribuita da Merge Games che arriverà in formato fisico su PS4 e Switch il 24 settembre 2021.

Oltre a tutti i contenuti e aggiornamenti diffusi fino a questo momento, l'Anniversary Edition comprenderà anche il DLC Mr. X Nightmare, la cui uscita digitale è prevista per il 15 luglio. Il contenuto scaricabile avrà tre nuovi personaggi giocabili (Estel, Max Thunder e Shiva) e l'inedita modalità Survival che offrirà ai giocatori ardue sfide da affrontare. Se ancora non avete avuto modo di cimentarvi con le frenetiche scazzottate del gioco, potete leggere la nostra recensione di Streets of Rage 4 e gettarvi poi nella mischia, magari aspettando proprio l'Anniversary Edition a settembre.