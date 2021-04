Streets of Rage 4: annunciato il DLC Mr. X Nightmare, uscita nel 2021

Streets of Rage 4 sta per diventare ancora più grande. Il publisher Dotemu ha annunciato l'arrivo del DLC Mr. X Nightmare entro il 2021, affiancato da un aggiornamento gratuito volto a perfezionare ulteriormente il revival della storica serie Beat 'em Up di SEGA che tanto successo ottenne su Mega Drive negli anni '90.

L'offerta del DLC si preannuncia decisamente ricca: oltre a nuovi scenari, armi aggiuntive e mosse inedite per ciascun lottatore, Mr. X Nightmare introdurrà tre nuovi personaggi giocabili. Tra questi sarà presente Estel Aguire, agente di polizia già incontrata nel gioco base sotto le vesti di Boss, mentre gli altri due sono al momento avvolti nel mistero e verranno rivelati soltanto più avanti. Tra le altre novità, l'inclusione di brani inediti per la colonna sonora, composti dal compositore Tee Lopes, noto per aver lavorato alle musiche di Sonic Mania, Monster Boy and the Cursed Kingdom e League of Legends. E non è ancora finita: verrà aggiunta anche una nuova modalità Survival con tanto di sfide settimanali da affrontare.

I rumors su nuovi contenuti per il gioco si erano già diffusi nelle scorse settimane, dopo che il DLC Mr X Nightmare di Streets of Rage 4 era apparso su Steam. Adesso tutto è finalmente ufficiale e si tratta di aspettarne l'uscita nel corso dell'anno, sebbene al momento manchi una finestra di lancio più precisa. Streets of Rage 4 è disponibile su PC, PS4, Xbox One e Switch, se volete approfondire potete leggere la nostra recensione di Streets of Rage 4.