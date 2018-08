Streets of Rage 4 annunciato: prime immagini e trailer di debutto

DotEmu, Guard Crush Games e Lizardcube hanno annunciato Streets of Rage 4, nuovo episodio della celebre saga di picchiaduro a scorrimento ferma dal 1995, anno di uscita di Streets of Rage III per SEGA Mega Drive.

Sviluppato da Lizardcube (Wonder Boy The Dragon's Trap) e Guard Crush Games, il gioco presenta un comparto artistico dallo stile retrò con fondali, personaggi e animazioni disegnate a mano, un gameplay di stampo tradizionale con l'aggiunta di nuove meccaniche inedite, un roster composto da personaggi classici e new entry non ancora annunciate.

Data di uscita e piattaforme di riferimento sono ancora avvolte nel mistero, DotEmu ha però pubblicato il primo teaser e una serie di immagini di Streets of Rage 4.