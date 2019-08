Streets of Rage 4: Cherry Hunter e Axel Stone in azione in otto minuti di gameplay

Streets of Rage 4 torna a mostrarsi al pubblico grazie ad un nuovo video gameplay reso disponibile da Famitsu in occasione dell'edizione 2019 del PAX West.

In apertura a questa news, potete infatti visionare una breve sessione di gioco dedicata, dalla durata pari a circa otto minuti. Protagonisti di questo estratto di Streets of Rage 4 sono in particolare due personaggi: la new entry Cherry Hunter, figlia di Adam Hunter, e Axel Stone. Grazie al filmato, possiamo dare uno sguardo più approfondito ad una delle ambientazioni e alle meccaniche di gioco che caratterizzeranno questo nuovo capitolo della serie videoludica.

Il gioco, nato da una collaborazione tra Dotemu, Lizardcube e Guardcrush Games, si è mostrato al pubblico anche in occasione della recente Gamescom 2019. Durante la Fiera di Colonia è infatti stato mostrato un nuovo gameplay trailer di Streets of Rage 4, con il quale sono state mostrate alcune delle ambientazioni del gioco ed è stato introdotto proprio il personaggio della lottatrice Cherry Hunter.



L'annuncio di questo quarto capitolo della serie risale all'agosto del 2018, quando è stato pubblicato il primo trailer di Streets of Rage 4. Attualmente, il gioco non ha una data di pubblicazione precisa, ma la finestra di lancio prevista coincide con il 2020. Durante il prossimo anno, il gioco arriverà dunque su PC, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch.