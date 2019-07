Streets of Rage 4: il nuovo video diario è dedicato alla colonna sonora e ai compositori

DotEmu e gli autori di Lizardcube e Guard Crush Games ci propongono un nuovo video diario di Streets of Rage 4 incentrato sulla colonna sonora del nuovo picchiaduro di SEGA e, nella fattispecie, sui maestri incaricati di comporla.

Con il prezioso contributo dell'etichetta musicale Brave Wave Productions, il progetto di Streets of Rage 4 vanterà una colonna sonora originale composta dagli stessi musicisti dei capitoli originari, a riprova della passione profusa dagli autori giapponesi nella realizzazione di questo importante progetto in salsa arcade.

Tra i compositori della colonna sonora di Streets of Rage 4 troveremo infatti Yuzo Koshiro (Sonic the Hedgehog, The Revenge Shinobi, Shenmue I & II e, ovviamente, i primi tre atti di Streets of Rage), Motohiro Kawashima (SOR 2 e 3, Shinobi 2, Batman Returns), Yoko Shimomura (Street Fighter II: The World Warrior, Kingdom Hearts I, II e III, Legend of Mana, Parasite Eve), Hideki Naganuma (Jet Set Radio & Future, Super Monkey Ball, Sega Rally 2) e Keiji Yamagishi (Ninja Gaiden, Tecmo Bowl).

Nel video che campeggia a inizio articolo possiamo avere un piccolo antipasto del lavoro svolto dal team capitanato da Koshiro, ma prima vi ricordiamo che Streets of Rage 4, per il momento, non ha una data di uscita ufficiale e nemmeno una rosa di piattaforme su cui vedrà la luce. In compenso, abbiamo già potuto ammirare le prime scene di gameplay.