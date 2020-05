Streets of Rage 4: come sbloccare e trovare i livelli classici retro

Streets of Rage 4 strizza l'occhio ai fan di vecchia data, omaggiandoli con un Easter Egg a tema retrò. Nel nuovo picchiaduro a scorrimento di Lizardcube, infatti, sono inclusi a sorpresa 4 livelli classici presi da Streets of Rage 2: in questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarli e dove trovarli.

Per sbloccare i livelli retrò di Streets of Rage 4 bisogna trovare il relativo cabinato arcade nascosto nella campagna principale, e infine interagire con esso utilizzando il taser (che vi procurerete nello stage 2). Vediamo insieme come fare per sbloccare ciascuno dei 4 livelli classici.

Livello Classico 1 - Stage 2 (Distretto di Polizia)

Il primo cabinato si trova nello stage 2 di Streets of Rage 4, all'interno del Distretto di Polizia. Il taser può essere raccolto dai poliziotti di fronte alla vostra cella, mentre il cabinato è ben visibile pochi metri più avanti, come è facile notare nel filmato proposto in apertura. Sbloccherete il primo boss fight di Streets of Rage 2, che vi vedrà combattere contro Jack.

Livello Classico 2 - Stage 4 (Vecchio Molo)

Il secondo cabinato si trova alla fine dello stage 4 ambientato nel vecchio molo. Entrate nel retro della saletta e distruggete il cabinato con il vostro taser, come mostrato nel video a partire dal minuto 0:41. Sbloccherete lo scontro con il celebre boss Zamza di Streets of Rage 2.

Livello Classico 3 - Stage 5 (Metropolitana)

Il terzo cabinato sarà facilmente visibile all'interno del bar dello stage 5, come è possibile notare nel filmato a partire dal minuto 1:34. In questo caso scontrerete il boss fight contro il wrestler Abadede di Streets of Rage 2.

Livello Classico 4 - Stage 8 (Galleria d'Arte)

Infine, il quarto e ultimo cabinato si trova nello stage 8 ambientato nella galleria d'arte. Anche in questo caso sarà abbastanza semplice da individuare, come potete vedere nel filmato a partire dal minuto 2:45. Sbloccherete l'iconica boss fight di Streets of Rage 2 contro Shiva e Mr X.

Voi siete già riusciti a sbloccare tutti i livelli classici? Se invece siete curiosi di saperne di più sul nuovo picchiaduro a scorrimento di Lizardcube, vi rimandiamo alla nostra recensione di Street of Rage 4.