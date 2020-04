Streets of Rage 4: custodia stile Mega Drive per la Collector's Edition

Limited Run Games ha annunciato i contenuti della Collector's Edition di Streets of Rage 4, edizione limitatissima che verrà prodotta in soli 1.500 esemplari per Switch e PlayStation 4.

Questa edizione include il gioco, cover revesibile, custodia classica e in stile Genesis, poster, palline antistress, colonna sonora su CD, artbook, cartuccia in metallo, custodia Steelbook e una statua che raffigura Axel e Blaze, il tutto racchiuso in una confezione cartonata premium con artwork esclusivo. Il prezzo è fissato a 149.99 dollari, i preordini apriranno il primo maggio sul sito di Limited Run Games in due mandare, una disponibile dalle 16:00 e la seconda dalla mezzanotte.

Streets of Rage 4 sarà disponibile in versione digitale dal 30 aprile su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, per la serie SEGA si tratta di un ritorno sulle scene dopo 25 anni di pausa, l'ultimo episodio (Streets of Rage 3) è stato pubblicato su Mega Drive nel lontano 1995.

Quanti di voi attendono il nuovo Streets of Rage? L'attesa sta per terminare e domani potremo finalmente mettere le mani sul nuovo picchiaduro a scorrimento sviluppato dagli autori di Wonder Boy The Dragon's Trap.