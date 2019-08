Streets of Rage 4 esce nel 2020, il nuovo trailer presenta Cherry Hunter

Dotemu, Lizardcube e Guardcrush Games sono lieti di annunciare che Streets of Rage 4 uscirà nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer che potete vedere in cima alla notizia.

Oltre a mostrare sequenze di gameplay inedite, il nuovo trailer di Streets of Rage 4 ci presenta Cherry Hunter, nuovo personaggio che entrerà a far parte del roster.

Cherry Hunter è la figlia di Adam Hunter, una lottatrice provetta che ha imparato l'arte dell'autodifesa sin da piccola. Il suo interesse nel seguire le orme del padre e diventare un poliziotto sono presto svanite, sostituito dal suo amore per la musica. Oggi suona con la sua rock band in alcuni dei luoghi più pericolosi di Wood Oak City.

Il nuovo trailer di Streets of Rage 4 mostra anche diverse location del gioco: tetti urbani illuminati al neon, ascensori, hangar per l'aeroporto squallidi, fognature sporche, palcoscenici musicali e altro ancora.

Lasciandovi alla visione del nuovo gameplay trailer pubblicato in occasione della Gamescom 2019, ricordiamo che il debutto di Streets of Rage 4 è atteso nel corso del 2020 su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Poche settimane fa, invece, è stato pubblicato un video diario dedicato alla colonna sonora di Streets of Rage 4.