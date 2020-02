Streets of Rage 4 esce in primavera su PC e console: video su Floyd Iraia e multiplayer

Nel nuovo video di Streets of Rage 4 datoci in pasto da Dotemu, Floyd Iraia scatena la sua furia e ci offre un assaggio della modalità multiplayer per annunciare il periodo di uscita del picchiaduro a scorrimento "in salsa nostalgica" di Lizardcube e Guard Crush Games.

L'ingresso di Floyd Iraia nel roster di combattenti del titolo, preceduto nelle scorse settimane dall'annuncio del ritorno di Adam Hunter, viene così accompagnato dalla promessa degli editori di Dotemu di lanciare Streets of Rage 4 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch nel corso di questa primavera.

Sempre grazie al nuovo filmato di gioco, ci viene offerto un piccolo assaggio delle modalità multiplayer che attraverseranno l'avventura: gli appassionati del genere avranno accesso sin dal lancio al multiplayer online a due giocatori, con possibilità di arrivare fino a quattro utenti decidendo di menare mazzate a schermo condiviso insieme ai propri amici.

Nella speranza di tornare al più presto a seminare il caos tra le bande di criminali che imperversano per le strade dell'epopea arcade di SEGA, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e, qualora ve lo foste perso, del trailer di Streets of Rage 4 con Cherry Hunter e Alex Stone.