Streets of Rage 4 su Game Pass, annunciati 12 personaggi classici e colonna sonora retrò

DotEmu non ha confermato la data di uscita di Streets of Rage 4 trapelata nella giornata di ieri ribadendo che il gioco arriverà presto, la compagnia ha però confermato che SoR 4 sarà disponibile su Game Pass sin dal day one.

Non è chiaro se la disponibilità sul servizio Microsoft riguarderà solamente la piattaforma Xbox o anche la versione PC, al momento il publisher non è stato in grado di confermare questo dettaglio. DotEmu e LizardCube hanno però annunciato interessanti novità, iniziando dalla presenza di dodici personaggi sbloccabili tratti dalla serie e riproposti in versione classica in Pixel Art (tra cui Axel, Blaze, Skate e Max) per un totale di diciassette personaggi giocabili. Confermata anche la colonna sonora retrò con possibilità di passare in qualsiasi momento dalla soundtrack di Streets of Rage a quella di Streets of Rage 2.

Streets of Rage 4 sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC, secondo il Nintendo eShop australiano il gioco arriverà il 23 aprile ma Dotemu ha dichiarato di non poter confermare questa data, parlando di "informazioni non corrette" per quanto riguarda la finestra di lancio.