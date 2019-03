Streets of Rage 4: il primo gameplay trailer suggerisce l'arrivo di 2 nuovi lottatori

Gli sviluppatori Lizardcube e Guard Crush Games, e i publisher DotEmu e Sega (c'è un bel po' di gente coinvolta in questo progetto, non c'è che dire!) hanno pubblicato il primo gameplay trailer di Streets of Rage, quarto capitolo della celebre serie di picchiaduro a scorrimento annunciato la scorsa estate.

Un assaggio del gameplay, in realtà, lo avevamo già avuto con una breve clip di 6 secondi, ma grazie al filmato odierno possiamo farci un'idea senza dubbio più approfondita. I protagonisti indiscussi sono Axel Stone e Blaze Fielding, che come al solito si fanno largo in ambientazioni urbane e non a suon di pugni infuocati, calci ben assestati e prese da capogiro. Streets of Rage 4 vanta un look grafico in due dimensioni i cui tratti, con le dovute differenze, ricordano quelli impiegati dagli stessi ragazzi di DotEmu per il loro precedente progetto, Wonder Boy: The Dragon's Trap.

La nostra attenzione è inoltre stata attirata da un particolare davvero degno di nota: nell'artwork che viene mostrato al termine del trailer si possono chiaramente notare le sagome di due personaggi, un uomo con un braccio robotico e una donna con una chitarra. Si tratta, con tutta probabilità di due lottatori aggiuntivi non ancora svelati. Probabilmente, ne sapremo di più nei prossimi giorni, dal momento che Streets of Rage 4 sarà giocabile al PAX East di Boston, in programma dal 28 al 31 marzo. Purtroppo, il trailer non ha fornito informazioni circa la data d'uscita e le piattaforme di riferimento, ancora del tutto sconosciute.