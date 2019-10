Streets of Rage 4 girerà a 60 fps anche su Nintendo Switch

Streets of Rage 4 è attualmente in fase di sviluppo negli studi di Lizardcube (stesso team che si è occupato, con successo, di Wonder Boy The Dragon's Trap) e in attesa del lancio la community si interroga su alcuni aspetti tecnici del progetto, in particolar modo per quanto riguarda la versione Nintendo Switch.

Rispondendo a una domanda su Twitter, lo studio ha confermato che Streets of Rage 4 girerà a 60 fps su tutte le piattaforme, compreso Nintendo Switch, senza incertezze o cali di framerate. Del resto, dobbiamo sottolineare, SOR4 è un picchiaduro 2D non troppo complesso dal punto di vista tecnico e dunque non ci saranno problemi di alcun tipo nel garantire i 60 fps stabili e costanti in ogni situazione.

Streets of Rage 4 è atteso per il 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, si tratta di un vero e proprio ritorno sulle scene per una serie assente dal lontano 1994, anno di pubblicazione di Streets of Rage III per Mega Drive. Negli anni seguenti SEGA ha provato a portare la serie su Saturn e Dreamcast ma i prototipi sviluppati non si sono poi trasformati in prodotti completi e il brand è stato messo da parte, complice anche il calo di popolarità dei picchiaduro a scorrimento.