Streets of Rage 4 mette in mostra il suo stile in un nuovo video gameplay

GameInformer USA ha pubblicato un nuovo video gameplay di Streets of Rage 4 che mostra otto minuti di gioco del nuovo episodio dell'omonima serie, ferma dal lontano 1995, anno di pubblicazione di Streets of Rage 3 su SEGA Mega Drive.

Sviluppato da Lizardcube (team autore di Wonder Boy III The Dragon's Trap) e pubblicato da DotEmu, Streets of Rage 4 presenta uno stile grafico retrò e meccaniche di gioco classiche unite ad una storia originale che vi vedrà impegnati a salvare la città dalle forze del male, con l'obiettivo di eliminare definitivamente la criminalità che infesta le strade.

Streets of Rage 4 include un cast composto da personaggi come Adam Hunter, Cherry Hunter e Alex Stone, confermato il supporto per il multiplayer online per due e quattro giocatori, oltre ovviamente alla possibilità di affrontare il gioco in singolo.

La colonna sonora è curata da Yuzo Koshiro e Motohiro Kawashima, autori delle musiche originali della serie Streets of Rage uscita su Mega Drive tra il 1990 e il 1995, ricordiamo che SOR4 è atteso per la primavera su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch in formato digitale e in una versione fisica a tiratura limitata prodotta da Limited Run Games.