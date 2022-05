Streets of Rage 4 si fa minuscolo: disponibile la versione mobile, c'è anche il DLC

Dal suo debutto avvenuto nel 2020, Streets of Rage 4 ne ha fatta di strada. Il revival dell'iconica serie SEGA ad opera di DotEmu è arrivato un po' su tutte le piattaforme, ed oltre alle già note edizioni PS4, Xbox One, Switch, PC e Stadia, l'apprezzato picchiaduro a scorrimento compie adesso il suo esordio anche su sistemi mobile.

Streets of Rage 4 è disponibile sia su iOS che su Android per merito degli sforzi compiuti da Playdigious: non si tratta di un semplice porting delle precedenti versioni, ma di un gioco pensato appositamente per piattaforme mobile e adattato allo schermo degli smartphone per una giocabilità ottimale ed immediata. L'essenza del titolo resta comunque intatta, con gli utenti che possono dunque aspettarsi una massiccia dose di mazzate attraverso numerosi stage, affrontando orde di nemici e boss duri a morire.

Il gioco è venduto al prezzo di 7,99 euro, ma con altri 2,99 euro aggiuntivi è possibile ottenere anche i contenuti extra del DLC Mr. X Nightmare di Streets of Rage 4 (che comprende tre personaggi giocabili aggiuntivi, più armi e una nuova modalità sopravvivenza) e godersi in questo modo l'esperienza completa offerta dall'opera DotEmu.

Se dunque ancora non avete avuto modo di sperimentare quest'ottimo beat 'em up (nella nostra recensione di Streets of Rage 4 ne avevamo infatti evidenziato le numerose qualità), l'uscita su mobile potrebbe essere la giusta occasione per dargli finalmente una chance.