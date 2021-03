Streets of Rage 4: DLC avvistato su Steam, annuncio imminente?

Sembra si stiano per avvicinare interessanti novità per i fan di Streets of Rage 4, l'apprezzato revival firmato Dotemu della celebre serie di Picchiaduro a Scorrimento di SEGA che tanto furore fece nella prima metà degli Anni '90 su Mega Drive.

Stando a quanto scoperto dall'utente di Reddit MikeSaint Jules, sul database di Steam sarebbe apparso un DLC mai annunciato dedicato al gioco, intitolato Mr. X Nightmare. Dal nome si deduce che il contenuto aggiuntivo ruoterebbe attorno all'antagonista principale dei capitoli storici, che farebbe dunque il suo ritorno anche nel recente quarto capitolo della serie. Al momento Dotemu non ha fornito nessun indizio ufficiale sull'arrivo di DLC per la sua opera, sebbene in passato abbia confermato che ci fosse l'intenzione di espandere ulteriormente i contenuti del gioco alla luce del suo successo, oltre un milione e mezzo di download per Streets of Rage 4 nel giro di pochi mesi dal suo debutto.

A questo punto non resta altro da fare se non attendere una conferma ufficiale da parte degli sviluppatori, che a questo punto potrebbe arrivare a stretto giro. Ricordiamo nel frattempo che Streets of Rage 4 è disponibile sia in versione digitale che fisica su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, oltre all'edizione PC. Per approfondire le vostre conoscenze su questi intrigante Beat 'em Up potete leggere la nostra recensione di Streets of Rage 4.