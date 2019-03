Streets of Rage 4 sarà giocabile per la prima volta al PAX East di Boston

DotEmu ha annunciato che Streets of Rage 4, annunciato lo scorso mese di agosto, sarà presente in formato giocabile per la prima volta in assoluto al PAX East di Boston, in programma dal 28 al 31 marzo 2019.

In questa occasione, Lizardcube (studio responsabile di Wonder Boy The Dragon's Trap) porterà una demo giocabile che permetterà di toccare con mano il progetto prodotto su licenza SEGA. La serie Streets of Rage torna sui nostri schermi dopo oltre 20 anni di distanza: Streets of Rage 3 è stato pubblicato nel 1995 su Mega Drive, da allora la serie è sparita dai riflettori, non trovando spazio su Saturn, Dreamcast e altre piattaforme.

Streets of Rage 4 è atteso nel corso del 2019 su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch, la data di uscita non è stata ancora resa nota ma potrebbe essere annunciata proprio al PAX East di Boston.