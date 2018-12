Streets of Rage 4 si mostra in un nuove immagini e in un breve video

Lizarcube ha pubblicato quattro nuovi screenshot tratti da Streets of Rage 4, nuovo capitolo della celebre serie di picchiaduro a scorrimento nata su SEGA Mega Drive nell'ormai lontano 1991.

Era dall'annuncio, avvenuto lo scorso agosto, che non sentivamo parlare del titolo. Grazie ai nuovi scatti, che abbiamo raccolto nella galleria in calce, possiamo nuovamente dare un'occhiata al gioco e farci un'idea ben precisa sullo stile grafico adottato, in due dimensioni e con gli sprite dei personaggi in alta definizione disegnati a mano. Oltre alle immagini, è stato pubblicato anche un brevissimo estratto di gameplay, nel quale i protagonisti Axel Stone e Blaze Fielding, vecchie conoscenze della serie, le danno di santa ragione ai loro avversari. Le vicende del gioco saranno ambientate dieci anni dopo quelle del terzo capitolo, datato 1994.

Streets of Rage 4 è in sviluppo presso gli studi di Lizardcube e sarà pubblicato da DotEmu. Le due compagnie hanno già collaborato in passato per Wonder Boy: The Dragon's Trap. Purtroppo, non sono ancora state svelate le piattaforme di riferimento. Se ve lo siete perso, vi consigliamo di guardare il trailer dell'annuncio di Streets of Rage 4.