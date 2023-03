Streets of Rage 4, il nuovo update è esagerato! Survival Mode, attacchi coop e 300 fix

Occupatisi del lancio di Streets of Rage 4 con il ritorno del Re dei picchiaduro a scorrimento, DotEmu e gli sviluppatori di Lizardcube e Guard Crush Games lanciano un nuovo aggiornamento davvero ricco di sorprese.

Il rollout dell'ultimo update di Streets of Rage 4 è iniziato quest'oggi, venerdì 10 marzo, su PC, PlayStation, Xbox e Switch. L'aggiornamento porta in dote davvero tanti contenuti inediti, oltre a numerose ottimizzazioni e migliorie all'esperienza beat'em up da vivere insieme al proprio combattente preferito e ai suoi amici.

Tra le aggiunte più dirimenti della nuova patch troviamo la modalità Sopravvivenza personalizzata, con un'apposita funzione che offre diverse opzioni di customizzazione per rendere più interessante ogni partita. Non meno importanti sono poi i nuovi Attacchi Combo Cooperativi, introdotti dagli sviluppatori per elevare l'esperienza di gioco da vivere nel multiplayer in rete e a schermo condiviso.

Nel nuovo aggiornamento trovano spazio anche 300 modifiche al sistema di combattimento, con un'opera di bilanciamento ad ampio spettro che abbraccia ogni singolo personaggio o avversario. Già che ci siamo, vi invitiamo a leggere questa nostra guida a firma di Giovanni Panzano con i trucchi di Streets of Rage 4 per dominare nel picchiaduro a scorrimento.