Streets of Rage 4: l'uscita è vicinissima, ecco la data

DotEmu, Lizardcube e Guard Crush Games hanno annunciato che Streets of Rage 4 sarà disponibile dal 30 aprile su PC (via Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch al prezzo di 24.99 dollari negli USA, il costo in Euro non è stato comunicato.

Il publisher ha pubblicato anche un trailer che mostra la modalità Battle Mode, pronta a tornare dopo aver fatto la sua comparsa in Streets of Rage 2 e 3, in questa modalità sarà possibile giocare in vs e team mode all'interno di otto diverse arene. Limited Run Games si occuperà di stampare l'edizione fisica per PS4 e Switch, i preordini sono ora aperti e chiuderanno la settimana dopo il lancio della versione digitale.

Streets of Rage 4 segna il ritorno della serie sui nostri schermi dopo una pausa durata ben 25 anni, risale infatti al 1995 l'ultimo episodio pubblicato su Mega Drive. Curato dallo stesso team che ha riportato in vita Wonder Boy III con Wonder Boy The Dragon's Trap, il gioco vuole conquistare i nostalgici attirando al tempo stesso i giocatori più giovani grazie ad un gameplay dal ritmo forsennato ed uno stile estetico estremamente accattivante, con la possibilità di sbloccare anche dodici personaggi retrò e la colonna sonora originale.