Streets of Rage 4: in video un simpatico Easter Egg per i fan di vecchia data

A quanto pare gli sviluppatori del nuovissimo Streets of Rage 4 hanno deciso di inserire all'interno del gioco alcuni divertenti Easter Egg dedicati principalmente ai giocatori che hanno avuto la fortuna di provare i vecchi capitoli della serie.

A scoprire uno di questi segreti è stato il nostro Gabriele Carollo nel corso di una diretta sul canale Twitch di Everyeye. Nel bel mezzo di un livello, il nostro redattore si è imbattuto in una misteriosa stanza con all'interno un cabinato e, interagendo con questo dispositivo attraverso l'utilizzo di un taser, è improvvisamente finito in uno stage con grafica retrò nel quale ha potuto affrontare uno dei boss presenti nel secondo capitolo. Stando alle testimonianze degli altri giocatori, pare che in totale siano presenti nel gioco ben quattro livelli segreti di questo tipo, tutti ispirati ai boss di Streets of Rage 2.

Prima di lasciarvi all'estratto della diretta in cui è possibile vedere l'Easter Egg in movimento, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Streets of Rage 4 a cura di Gabriele Carollo.

Vi ricordiamo che il gioco è disponibile solo da poche ore su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass possono inoltre scaricarlo senza costi aggiuntivi sia su PC che su console.