Streets of Rage è il nuovo gioco della collana SEGA Forever, gratis su iOS e Android

aggiorna la collana Forever con un nuovo gioco,, titolo uscito nel 1991 su Mega Drive e Master System. Il primo episodio della serie è ora scaricabile gratis da iOS e Android, con supporto per gli annunci pubblicitari, removibili acquistando l'app al prezzo di 2,29 euro.

Queste la sinossi del gioco: "Streets of Rage, uno dei titoli più amati di SEGA, sempre a portata di mano! Gioca gratis e riscopri questo incredibile picchiaduro.Tre poliziotti, una città in tumulto e un signore del crimine conosciuto come Mr. X. Benvenuto a uno dei giochi più amati di SEGA. Armati con pugnali, bottiglie e spranghe per affrontare otto livelli urbani infestati di criminali e riporta l'ordine in città. Esplosivo, divertente e coinvolgente, Streets of Rage è stato la rivoluzione del genere! Streets of Rage entra a far parte della sempre più grande collezione di titoli SEGA Forever, un vero tesoro di classici SEGA da giocare gratuitamente su dispositivi portatili!"

Streets of Rage è disponibile per il download gratuito da App Store e Google Play, compatibile con smartphone e tablet iOS e Android.