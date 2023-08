Streets of Rogue 2: la magia dei primi GTA nel nuovo shooter free roaming

Se avete nostalgia dei primi GTA e vi siete divertiti a far esplodere le ambientazioni di Retro City Rampage e Shakedown Hawaii, sarete certamente felici di sapere che Matt Dabrowski e tinyBuild stanno dando forma allo sparatutto free roaming con visuale dall'alto Streets of Rogue 2.

La "rocambolesca avventura volta a scalzare un presidente corrotto facendo ricorso a un'infinità di espedienti" promessaci da tinyBuild farà da sfondo a un'esperienza piena di colpi di scena, con tantissime attività da completare esplorando un multiverso interattivo che prende spunto da titoli come Stardew Valley, Kenshi, Terraria, Valheim e Rimworld. La sinossi ufficiale ci aiuta a delineare il perimetro ludico, narrativo e contenutistico di questo titolo indie che strizza l'occhio alle origini di GTA e alla gloriosa era delle console 8-bit:

"Streets of Rogue 2 segna l’evoluzione della libertà di scelta che ha reso il primo titolo un successo. Lo sviluppo di questo ambizioso sequel affonda le radici in anni di prezioso feedback condiviso dalla community, con l’intento di creare l’esperienza divertente e senza limiti per eccellenza in cui sono racchiusi una profonda rigiocabilità all’infinito in stile roguelike, elementi dei GdR e un’avvincente creatività simulativa. Streets of Rogue 2 è contraddistinto da decine di classi con caratteristiche e stili di gioco unici, un vasto arsenale di armi e gadget, edifici distruttibili e una moltitudine di veicoli da sabotare. È sostanzialmente un enorme parco divertimenti in cui puoi essere chi vuoi e creare e scatenare ogni genere di caos che desideri!"

Il lancio di Streets of Rogue 2 è previsto nel 2024 su PC. Nel caso ve la foste persa, qui trovate la nostra recensione di Retro City Rampage.