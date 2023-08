La strega Ranni si ricongiunge al lupo Blaidd in un cosplay di Elden Ring

Mentre il pubblico attende con ansia la prima espansione, FromSoftware aggiorna Elden Ring migliorando ulteriormente l'esperienza del titolo action GDR open world di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin.

La recente patch 1.10 non ha portato a contenuti inediti, ma a una serie di correzioni mirate per bilanciare al meglio l'esperienza di gioco. Per usufruire di nuovi contenuti occorrerà attendere l'uscita di Elden Ring Shadow of the Erdtree, il primo DLC del gioco. Probabilmente in uscita nel 2024, di questo contenuto aggiuntivo non sappiamo ancora molto, se non che riporterà i giocatori a esplorare l'Interregno. Per farlo in anteprima ci affidiamo ai cosplayer Nymesia e Syn3rgie.

In questo cosplay di Ranni e Blaidd da Elden Ring torniamo al fianco di una delle coppie più belle della lore del titolo FromSoftware. La Strega è la persona che orchestrato la Nottei dei Neri Coltelli, la principessa lunare concepita dal Re Radagon e dalla sua prima moglie. Per instradarla verso la successione della Regina Marika, la Volontà Superiore affiancò a Ranni le Due Dita, che a sua volta diede vita al lupo guerriero Blaidd per proteggerla in questa missione. Se Ranni è una figura divina, il mezzo lupo è invece una creatura artificiale priva di volontà e libero arbitrio. I due sono duqnue legati per la vita, e nell'interpretazione della coppia di artisti vediamo ancora una volta Blaidd difendere Ranni.