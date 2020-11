Stregati da Cyberpunk 2077? Il libro Cyberpunk Antologia Assoluta fa al caso vostro

La febbre collettiva generata dall'imminente arrivo di Cyberpunk 2077 ha riacceso l'interesse della comunità nei confronti del Cyberpunk, un filone che affonda le sue radici nei decenni scorsi e che vanta una produzione letteraria ragguardevole.

Se vi state avvicinando al genere per la prima volta e non sapete da dove cominciare, allora il nuovo libro appena annunciato da Mondadori Oscar Vault potrebbe fare al caso vostro. Si chiama Cyberpunk Antologia Assoluta, e promette di raccogliere al suo interno le opere più importanti che hanno contribuito a definire l'intera corrente letteraria. L'uscita è fissata per il prossimo 9 febbraio, anche se l'editore si è divertito nell'indicare il 2077 come anno d'uscita - chiaro riferimento all'atteso videogioco firmato da CD Projekt RED.

Gli scritti inclusi nella raccolta sono al momento ignoti: stuzzicati sull'argomento, i responsabili di Mondadori hanno risposto: "Una cosa alla volta, che dobbiamo creare hype". Sulla copertina (che potete ammirare in basso), campeggiano in ogni caso tre nomi altisonanti: William Gibson, Neal Stephenson e Bruce Sterling, gli autori che hanno definito l'intero genere. Di Gibson ci aspettiamo Neuromante, principale antesignano del cyberpunk e primo capitolo della trilogia dello Sprawl datato 1984. Stephenson potrebbe essere rappresentato con Snow Crash, romanzo che l'ha portato alla fama nel 1992, mentre Sterling da Isole nella Rete. Si tratta chiaramente di speculazioni, per la certezza attendiamo conferme ufficiali.

Già che ci siete, vi consigliamo di leggere i nostri consigli sui romanzi da leggere in attesa di Cyberpunk 2077. L'uscita del gioco, ricordiamo, è fissata per il 10 dicembre.